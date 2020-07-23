Милнер: «Раньше красные ленты на кубке принадлежали «МЮ». Чертовы придурки»

Для Милнера существует только один «красный» клуб.

22 июля «Ливерпуль» получил чемпионский трофей АПЛ. Во время празднования полузащитник «красных» Джеймс Милнер негативно высказался о «Манчестер Юнайтед».

«Впервые в жизни я хотел видеть на кубке красные ленты. Раньше они принадлежали «МЮ». Чертовы придурки», – цитирует Милнера Fanbanter.

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Милнер – воспитанник «Лидса», принципиального соперника «МЮ». Эта историческая заруба клубов известна как противостояние роз.

Тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард отреагировал на эти слова Милнера так: «Ливерпулю» не стоит становиться высокомерными, это вредно».

До перехода в «Ливерпуль» Милнер пять сезонов защищал цвета «Манчестер Сити».

«Ливерпуль» выигрывал чемпионат Англии в 1990-м году, еще до образования Премьер-лиги.

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