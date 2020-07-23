Милнер: «Раньше красные ленты на кубке принадлежали «МЮ». Чертовы придурки»

Джеймс Милнер
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Для Милнера существует только один «красный» клуб.
22 июля «Ливерпуль» получил чемпионский трофей АПЛ. Во время празднования полузащитник «красных» Джеймс Милнер негативно высказался о «Манчестер Юнайтед».
«Впервые в жизни я хотел видеть на кубке красные ленты. Раньше они принадлежали «МЮ». Чертовы придурки», – цитирует Милнера Fanbanter.
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Милнер – воспитанник «Лидса», принципиального соперника «МЮ». Эта историческая заруба клубов известна как противостояние роз.
Тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард отреагировал на эти слова Милнера так: «Ливерпулю» не стоит становиться высокомерными, это вредно».
- До перехода в «Ливерпуль» Милнер пять сезонов защищал цвета «Манчестер Сити».
- «Ливерпуль» выигрывал чемпионат Англии в 1990-м году, еще до образования Премьер-лиги.
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