«Бирмингем» вывел из обращения номер 17-летнего игрока, проданного в «Боруссию»

Джуд Беллингем
Фото: From Official Website
Это был увлекательный роман.
22 июля 17-летний полузащитник «Бирмингема» Джуд Беллингем провел последний матч в составе родной команды перед переходом в дортмундскую «Боруссию». Руководство «Бирмингема» отблагодарило воспитанника за период, проведенный вместе, закрепив за ним 22-й номер.
«С семи лет я приходил сюда, поэтому естественно, что я не сдержал слез после финального свистка в прощальном матче. Но Дортмунд – лучшее место для моего развития, и я с оптимизмом смотрю в будущее», – цитирует хавбека официальный сайт «синих».
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- «Боруссия» выложила за таланта 25 млн евро.
- Джуд – самый молодой футболист в истории «Бирмингема».
- Тинейджер дебютировал за главную команду в возрасте лишь 16 лет и 38 дней.
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