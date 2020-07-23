«Бирмингем» вывел из обращения номер 17-летнего игрока, проданного в «Боруссию»

Это был увлекательный роман.

22 июля 17-летний полузащитник «Бирмингема» Джуд Беллингем провел последний матч в составе родной команды перед переходом в дортмундскую «Боруссию». Руководство «Бирмингема» отблагодарило воспитанника за период, проведенный вместе, закрепив за ним 22-й номер.

«С семи лет я приходил сюда, поэтому естественно, что я не сдержал слез после финального свистка в прощальном матче. Но Дортмунд – лучшее место для моего развития, и я с оптимизмом смотрю в будущее», – цитирует хавбека официальный сайт «синих».

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«Боруссия» выложила за таланта 25 млн евро.

Джуд – самый молодой футболист в истории «Бирмингема».

Тинейджер дебютировал за главную команду в возрасте лишь 16 лет и 38 дней.

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Чемпионат Германии «Боруссия» заплатила 25 млн евро за 17-летнего полузащитника и представила его песней The Beatles 20/07/2020 В 12:58