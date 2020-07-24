Дом Фабиньо ограбили, пока игрок праздновал чемпионство с «Ливерпулем»

Фабиньо
Фото: Getty Images
Злоумышленники воспользовались радостным поводом.
Дом полузащитника «Ливерпуля» Фабиньо ограбили в ночь, когда мерсисайцы праздновали чемпионство и получали награды за победу в АПЛ.
По информации Liverpool Echo, воры проникли в пустой дом 26-летнего футболиста. Они украли несколько ювелирных изделий и угнали автомобиль Audi RS6. Машина позже была обнаружена в Уигане, ее вернули Фабиньо.
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- «Ливерпуль» получил чемпионский кубок и медали после матча 37-го тура АПЛ против «Челси».
- В сезоне-2019/20 Фабиньо забил 2 мяча и отдал 4 ассиста.
Долгожданное и красочное награждение «Ливерпуля» кубком АПЛ
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