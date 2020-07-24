Хендерсон стал лучшим игроком АПЛ по версии журналистов

Джордан заявил, что не добился бы этого без одноклубников.

Ассоциация футбольных журналистов (FWA) признала капитана «Ливерпуля» Джордана Хендерсона лучшим игроком чемпионата Англии сезона-2019/20.

«Я благодарен тем, кто за меня голосовал. Нужно только взглянуть на победителей предыдущих лет – с некоторыми мне посчастливилось играть в «Ливерпуле». Приз получали Стиви [Джеррард], Луис [Суарес] и Мо [Салах], так что это очень престижно.

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Но как бы я ни был благодарен, я не чувствую, что заслужил это единолично. Я обязан этим разным людям – в том числе партнерам по команде, которые невероятны и заслуживают этого так же, как я. Мы достигли того, чего достигли, потому что каждый был великолепен. Не только во время матчей и при создании моментов, но и каждый день на тренировках, – цитирует 30-летнего Хендерсона FWA.

В борьбе за приз Джордан опередил Кевина де Брёйне из «Манчестер Сити» и Маркуса Рэшфорда из «Манчестер Юнайтед». Также журналисты отдали голоса за мерсисайцев Вирджила ван Дейка и Садио Мане.

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В сезоне-2019/20 Хендерсон забил 4 мяча и сделал 5 ассистов.

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