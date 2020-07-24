Хендерсон стал лучшим игроком АПЛ по версии журналистов

Джордан Хендерсон, полузащитник «Ливерпуля»
Фото: Getty Images
Джордан заявил, что не добился бы этого без одноклубников.
Ассоциация футбольных журналистов (FWA) признала капитана «Ливерпуля» Джордана Хендерсона лучшим игроком чемпионата Англии сезона-2019/20.
«Я благодарен тем, кто за меня голосовал. Нужно только взглянуть на победителей предыдущих лет – с некоторыми мне посчастливилось играть в «Ливерпуле». Приз получали Стиви [Джеррард], Луис [Суарес] и Мо [Салах], так что это очень престижно.
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Но как бы я ни был благодарен, я не чувствую, что заслужил это единолично. Я обязан этим разным людям – в том числе партнерам по команде, которые невероятны и заслуживают этого так же, как я. Мы достигли того, чего достигли, потому что каждый был великолепен. Не только во время матчей и при создании моментов, но и каждый день на тренировках, – цитирует 30-летнего Хендерсона FWA.
В борьбе за приз Джордан опередил Кевина де Брёйне из «Манчестер Сити» и Маркуса Рэшфорда из «Манчестер Юнайтед». Также журналисты отдали голоса за мерсисайцев Вирджила ван Дейка и Садио Мане.
- В сезоне-2019/20 Хендерсон забил 4 мяча и сделал 5 ассистов.
- «Ливерпуль» стал чемпионом Англии впервые за 30 лет.
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