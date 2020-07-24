Футбол
Чемпионат Англии

Следующий сезон АПЛ пройдет с 12 сентября по 23 мая

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«Ливерпуль»

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 35 минут

Английский календарь станет еще более плотным.

Английская Премьер-лига огласила сроки проведения следующего розыгрыша турнира.

Из-за пандемии коронавируса сроки чемпионата-2019/20 серьезно сдвинулись, как и даты грядущего – соревнование стартует 12 сентября 2020-го и завершится 23 мая 2021 года. Сроки проведения матчей Кубка Англии и Кубка Лиги будут определены позднее.

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  • Чемпионат начнется примерно на месяц позже обычного, но закончится всего на 10-12 дней позже нормы – календарь будет еще более насыщенным.
  • Действующий победитель турнира – «Ливерпуль».
  • На июнь 2021 года запланирован перренесен Евро-2020.

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