Юрген Клопп и Деян Ловрен
Фото: Getty Images
Коуч тактично ушел от ответа.
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал информацию о возможном переходе защитника Деяна Ловрена в «Зенит».
«Не буду обсуждать это, пока ничего не решено. Если я скажу о возможном отъезде футболиста, у меня начнут спрашивать о его потенциальной замене. И если мне будет что сказать на эту тему, я это сделаю. А сейчас мне нечего сказать», – цитирует 53-летнего Клоппа Evening Standard.
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The Times: «Зенит» купит Ловрена за 12 миллионов евро
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- Ранее сообщалось, что петербуржцы готовы заплатить за 31-летнего Ловрена 12 миллионов евро.
- В составе «Ливерпуля» хорват завоевал чемпионство в АПЛ, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. Со сборной Хорватии он стал финалистом ЧМ-2018.
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