Футбол
Чемпионат Англии

Клопп отреагировал на возможный отъезд Ловрена в «Зенит»

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Юрген Клопп и Деян Ловрен

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
24 минут назад

Коуч тактично ушел от ответа.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал информацию о возможном переходе защитника Деяна Ловрена в «Зенит».

«Не буду обсуждать это, пока ничего не решено. Если я скажу о возможном отъезде футболиста, у меня начнут спрашивать о его потенциальной замене. И если мне будет что сказать на эту тему, я это сделаю. А сейчас мне нечего сказать», – цитирует 53-летнего Клоппа Evening Standard.

Чемпионат России

The Times: «Зенит» купит Ловрена за 12 миллионов евро

21 ЧАСОВ НАЗАД
  • Ранее сообщалось, что петербуржцы готовы заплатить за 31-летнего Ловрена 12 миллионов евро.
  • В составе «Ливерпуля» хорват завоевал чемпионство в АПЛ, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. Со сборной Хорватии он стал финалистом ЧМ-2018.

Подписывайся на Eurosport.ru в Одноклассниках

Чемпионат Англии

Девятерых фанатов «Ливерпуля» арестовали за беспорядки у «Энфилда»

ВЧЕРА В 14:23
Чемпионат Англии

Клопп: «Титул «Ливерпуля» – один из самых важных моментов в истории мирового футбола»

22/07/2020 В 06:28
По теме
ФутболЧемпионат АнглииЛиверпульЗенитБольше
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Прямой Эфир