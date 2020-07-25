Бразилец назвал самых приятных и неприятных футболистов из команд-конкурентов. Наибольший негатив у него вызвал «Ливерпуль».

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андреас Перейра рассказал, кого из своих оппонентов он считает наиболее заносчивым.

«Мне очень не нравится Джеймс Милнер. И, говоря откровенно, не нравится этот парень – защитник Вирджил ван Дейк. Он даже играет как-то высокомерно.

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Самые приятные ребята? Давид Луис и Виллиан», – заявил Перейра в интервью каналу Desimpedidos.

В сезоне АПЛ-2019/20 Ван Дейк и Милнер вместе с «Ливерпулем» стали чемпионами страны. «Красные» взяли титул впервые за 30 лет.

«МЮ» за тур до финиша располагается на третьей строчке.

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