Футбол
Чемпионат Англии

Перейра из «МЮ»: «Самые высокомерные соперники? Ван Дейк и Милнер»

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»)

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
26 минут назад

Бразилец назвал самых приятных и неприятных футболистов из команд-конкурентов. Наибольший негатив у него вызвал «Ливерпуль».

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андреас Перейра рассказал, кого из своих оппонентов он считает наиболее заносчивым.

«Мне очень не нравится Джеймс Милнер. И, говоря откровенно, не нравится этот парень – защитник Вирджил ван Дейк. Он даже играет как-то высокомерно.

Чемпионат Англии

Ван Дейк – форвардам на 90-й минуте игры с «Брайтоном»: «Вы превратились в гребаных ленивцев!»

09/07/2020 В 20:07

Самые приятные ребята? Давид Луис и Виллиан», – заявил Перейра в интервью каналу Desimpedidos.

  • В сезоне АПЛ-2019/20 Ван Дейк и Милнер вместе с «Ливерпулем» стали чемпионами страны. «Красные» взяли титул впервые за 30 лет.
  • «МЮ» за тур до финиша располагается на третьей строчке.

Ван Дейк вспомнил, как его едва не отчислили из академии «Виллем II»

Милнер: «Раньше красные ленты на кубке принадлежали «МЮ». Чертовы придурки»

Подписывайся на нас в инстаграме

Чемпионат Англии

Бывший тренер «Селтика» рассказал, почему Ван Дейк не перешел в «Манчестер Сити»

21/05/2020 В 21:16
Чемпионат Англии

Милнер: «Раньше красные ленты на кубке принадлежали «МЮ». Чертовы придурки»

23/07/2020 В 15:24
По теме
ФутболЧемпионат АнглииМанчестер ЮнайтедЛиверпульБольше
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Прямой Эфир