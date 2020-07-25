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Артета захотел увидеть в «Арсенале» нового Аршавина

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Андрей Аршавин и Микель Артета

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 15 минут

Коучу «канониров» нужен техничный распасовщик.

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета заявил, что его приоритетом на летнее трансферное окно является покупка плеймейкера.

«Посмотрите на игроков, которые были у клуба в прошлом на позиции десятого номера. Ты вспоминаешь Касорлу, Росицки, Аршавина, Рэмзи, Мхитаряна. Даже Джек Уилшир поиграл в этой зоне.

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Сейчас всех этих игроков уже нет в «Арсенале». Нам нужно возобновить этот цикл. Такого рода игроки являются важной частью любой команды», – приводит слова Артеты Goal.

  • Артета возглавил «Арсенал» в декабре 2019 года, сменив на посту главного тренера Унаи Эмери.
  • «Арсенал» под руководством Артеты вышел в финал Кубка Англии, где сыграет с «Челси». В АПЛ «канониры» за тур до финиша занимают десятое место.

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