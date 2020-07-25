Жозе никогда не страдал от низкой самооценки.

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью не видит необходимости доказывать критикам, что он по-прежнему является топ-менеджером.

«Вы думаете, мне нужно что-то доказывать? Я четвертый в лиге (по набранным очкам с момента прихода в «Тоттенхэм» – прим. Eurosport). Когда я пришел в клуб, мы были 14-ми и на восемь очков отставали от «Арсенала». Я всегда отдаюсь работе целиком, а не думаю о том, чтобы доказать кому-либо что-либо», – цитирует Жозе Abola.

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Моуринью стал тренером «Тоттенхэма» в ноябре 2019 года, сменив аргентинца Маурисио Почеттино.

C момента прихода Особенного «шпоры» набрали 44 очка в 25 турах. Лучше этот отрезок провели только «Ливерпуль» (62), «Сити» (53) и «МЮ» (47).

За тур до финиша АПЛ-2019/20 «Тоттенхэм» занимает седьмую строчку в турнирной таблице.

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