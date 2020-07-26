В этом сезоне Адама уже четыре раза страдал от вывиха плеча.

Вингер «Вулверхэмптона» Адама Траоре мажет бицепсы детским маслом, чтобы защитникам было тяжелее ему противостоять.

Как сообщает The Sun, эту уловку придумали врачи «волков», чтобы защитить Траоре от травм. «Соперники всегда переживают, что Адама убежит от них, а они ничего не смогут поделать.

Чемпионат Англии Артета захотел увидеть в «Арсенале» нового Аршавина 21 ЧАСОВ НАЗАД

Поэтому они хватают его руками и тянут к себе – из-за этого Адама не раз сталкивался с вывихом плеча. Когда смазываем его руки, это мешает соперникам и помогает предотвратить новые травмы», – сообщил источник внутри клуба.

В марте этого года сообщалось , что Траоре трижды вывихнул плечо за 16 игр.

В 34-м туре АПЛ-2019/20 Адама снова вывихнул плечо, но отыграл с травмой 77 минут, после чего был заменен.

В чемпионате Англии-2019/20 Траоре провел 36 матчей, забил четыре мяча и отдал девять ассистов.

Богатырь «Вулвз» убил «Сити» и набил огромный бицепс. Говорит, что без качалки – как это возможно?

Подписывайся на нас Вконтакте

Чемпионат Англии Перейра из «МЮ»: «Самые высокомерные соперники? Ван Дейк и Милнер» 21 ЧАСОВ НАЗАД