Поздравляем «Ливерпуль» и жалеем «Борнмут», «Уотфорд» и «Норвич».

Кто сыграет в Лиге чемпионов

Англию в главном еврокубке традиционно представят четыре команды: чемпион «Ливерпуль», а также «Манчестер Сити» (выиграли апелляцию), «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Все клубы начнут борьбу в ЛЧ с группового этапа.

Чемпионат Англии Качок из «Вулвз» Траоре мажет бицепсы детским маслом, чтобы защитникам было тяжелее его хватать 3 ЧАСОВ НАЗАД

«Ливерпуль» Фото: Getty Images

В Лигу чемпионов также может пробиться «Вулверхэмптон»: «волки» заняли седьмое место, но продолжают выступления в Лиге Европы. В первом матче 1/8 финала команда Нуну Эшпириту Санту на выезде сыграла вничью с «Олимпиакосом» (1:1) – в случае победы в ЛЕ «Вулвз» станут пятой командой от Англии, которая пробьется в ЛЧ.

Кто сыграет в Лиге Европы

Со вторым еврокубком ситуация более запутанная: там точно сыграют «Лестер» (5-е место) и «Тоттенхэм» (6-е). Если «Вулвз» не выиграют ЛЕ, то снова окажутся там же – этому благоволит их седьмая строчка.

Шансами заскочить в Лигу Европы обладает и «Арсенал»: команда Микеля Артеты финишировала восьмой, но 1 августа сыграет в финале национального Кубка с «Челси». Победа – и «канониры» в ЛЕ (а «волки» – нет); больше того – даже поражение не станет для Артеты приговором. Но в случае неудачи «Арсеналу» придется изо всех сил топить за успех «Вулверхэмптона» в Лиге Европы.

Кто вылетел, кто поднялся

Из АПЛ в Чемпионшип провалились «Борнмут», «Уотфорд» и «Норвич». В обратном направлении проследовали «Лидс» (наконец-то!) и «Вест Бромвич». Третью путевку в АПЛ разыграют «Брентфорд», «Фулхэм», «Кардифф» и «Суонси».

Кто взял «Золотую бутсу»

Джейми Варди из «Лестера» заколотил 23 мяча (4 с пенальти) и забрал награду лучшему бомбардиру сезона. По 22 гола оформили Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал») и Дэнни Ингс («Саутгемптон»).

Кто стал лучшим ассистентом

Вне конкуренции по ассистам – Кевин де Брёйне. Плеймейкер «Манчестер Сити» отдал 20 голевых передач и повторил рекорд Тьерри Анри – француз оформил столько же в сезоне-2002/03.

Кто взял «Золотую перчатку»

Самым надежным вратарем сезона-2019/20 стал Эдерсон: голкипер «Манчестер Сити» записал на свой счет 16 клиншитов в 35 играх. Впрочем, этому сильно поспособствовало долгое отсутствие Алиссона: из-за травмы бразилец пропустил 14 матчей, но отстал от Эдерсона всего на 3 клиншита.

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