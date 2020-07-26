Моуринью бурно отпраздновал выход в ЛЕ. Недавно он сказал, что этот турнир – не уровень «Тоттенхэма»

Жозе Моуринью, «Тоттенхэм»
Фото: Getty Images
Кажется, здесь что-то не сходится.
«Тоттенхэм» в матче 38-го тура чемпионата Англии сыграл вничью с «Кристал Пэлас» – 1:1. Этот результат позволил команде Жозе Моуринью опередить «Вулверхэмптон», занять шестое место в итоговой таблице и квалифицироваться в Лигу Европы-2020/21.
После игры Жозе и его штаб не скрывали своей радости по поводу того, что команда попала во второй по значимости еврокубок.
Моуринью: «Вы думаете, мне нужно что-то доказывать?»
При этом еще неделю назад Моуринью в беседе с журналистами заявил следующее:
Финишировать на позиции, которая позволит нам сохранить у себя европейский футбол, – это минимум, который мы заслуживаем. Лига Европы – соревнование не нашего уровня. Мы лучше, чем это.
Жозе, так откуда взялась столь бурная радость, если ЛЕ – соревнование, недостойное «Тоттенхэма»?
- Моуринью возглавил «шпор» по ходу сезона-2019/20, сменив на посту рулевого аргентинца Маурисио Почеттино.
- На момент отставки Почеттино «Тоттенхэм» занимал в турнирной таблице АПЛ 14-ю строчку.
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