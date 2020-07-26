Бельгийский волшебник.

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне повторил рекорд нападающего «Арсенала» Тьерри Анри, отдав 20 голевых передач в рамках одного сезона английской Премьер-лиги.

В прошедшем чемпионате бельгиец выполнил 20 ассистов в 35 матчах. Анри отдал столько же в сезоне-2002/03, правда, проведя на две игры больше: француз появлялся на поле в 37 играх.

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«Манчестер Сити» занял второе место в АПЛ-2019/20, чемпионом стал «Ливерпуль».

Также на счету Де Брёйне 13 голов в прошедшем чемпионате.

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