Кевин де Брёйне
Фото: Getty Images
Бельгийский волшебник.
Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне повторил рекорд нападающего «Арсенала» Тьерри Анри, отдав 20 голевых передач в рамках одного сезона английской Премьер-лиги.
В прошедшем чемпионате бельгиец выполнил 20 ассистов в 35 матчах. Анри отдал столько же в сезоне-2002/03, правда, проведя на две игры больше: француз появлялся на поле в 37 играх.
MLS
Анри 8 минут 46 секунд простоял на колене в поддержку Black Lives Matter
10/07/2020 В 06:52
- «Манчестер Сити» занял второе место в АПЛ-2019/20, чемпионом стал «Ливерпуль».
- Также на счету Де Брёйне 13 голов в прошедшем чемпионате.
Итоги сезона АПЛ: кто сыграет в ЛЧ, кто вылетел и кто стал лучшим бомбардиром
Подписывайся на нас в телеграме
Чемпионат Англии
Крауч: «Если «Ливерпуль» купит Де Брёйне, то выиграет АПЛ, ЛЧ и скачки Grand National»
13/06/2020 В 16:30
MLS
Анри 8 минут 46 секунд простоял на колене в поддержку Black Lives Matter
10/07/2020 В 06:52