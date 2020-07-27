Лейтон Бейнс (Эвертон)
Фото: Getty Images
Защитник провел за мерсисайдцев 13 сезонов.
Ветеран «Эвертона» Лейтон Бейнс завершил карьеру в 35 лет. Последний матч защитник провел в рамках 38-го тура АПЛ против «Борнмута» (1:3).
Бейнс начинал карьеру в «Уигане» и выступал за этот клуб с 2002 по 2007 год. В общей сложности Лейтон отыграл 583 матча на клубном уровне, а также 30 игр за сборную Англии.
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- В сезоне-2019/20 на счету защитника восемь игр и одна результативная передача.
- В сезоне-2012/13 левый защитник стал лучшим по созданным явным моментам в АПЛ (22).
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