Филиппе Коутиньо
Фото: Getty Images
Игрок может вернуться в чемпионат, где показывал лучший футбол.
Агент Филиппе Коутиньо Киа Джурабчиан пытается пристроить игрока в АПЛ.
Футболиста хотят видеть в «Лестере», «Тоттенхэме» и «Арсенале». «Канониры» уже делали футболисту предложение, но лагерь игрока не устроила предложенная зарплата – тогда Джурабчиан попросил лондонцев подождать, чтобы иметь возможность дождаться окончания чемпионата и получить офферы других команд. По итогам ни один из клубов не попал в Лигу чемпионов, и у «Арсенала» вновь появляются шансы на подпись бразильца.
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Как сообщает Sport.es, возможна аренда, аренда с правом выкупа и полноценная сделка – каталонцы хотят избавиться от игрока любой ценой. Потенциальным покупателям придется заплатить испанскому гранду 20 млн евро за год аренды и в районе 10 млн евро выделить на зарплату игрока.
- Контракт Коутиньо с «Барселоной» рассчитан до 2023 года.
- Ранее Филиппе уже выступал в АПЛ за «Ливерпуль» (2013-18).
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