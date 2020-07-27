Игрок может вернуться в чемпионат, где показывал лучший футбол.

Агент Филиппе Коутиньо Киа Джурабчиан пытается пристроить игрока в АПЛ.

Футболиста хотят видеть в «Лестере», «Тоттенхэме» и «Арсенале». «Канониры» уже делали футболисту предложение, но лагерь игрока не устроила предложенная зарплата – тогда Джурабчиан попросил лондонцев подождать, чтобы иметь возможность дождаться окончания чемпионата и получить офферы других команд. По итогам ни один из клубов не попал в Лигу чемпионов, и у «Арсенала» вновь появляются шансы на подпись бразильца.

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Как сообщает Sport.es, возможна аренда, аренда с правом выкупа и полноценная сделка – каталонцы хотят избавиться от игрока любой ценой. Потенциальным покупателям придется заплатить испанскому гранду 20 млн евро за год аренды и в районе 10 млн евро выделить на зарплату игрока.

Контракт Коутиньо с «Барселоной» рассчитан до 2023 года.

Ранее Филиппе уже выступал в АПЛ за «Ливерпуль» (2013-18).

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