В этом году Юрген оставил всех конкурентов далеко позади.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выиграл еще один приз по итогам сезона-2019/20.

53-летний немец стал лучшим тренером прошедшего сезона Премьер-лиги по версии Ассоциации тренеров Англии и получил кубок имени сэра Алекса Фергюсона.

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«Ливерпуль» под руководством Клоппа впервые за 30 лет выиграл национальный чемпионат, набрав 99 очков.

Также по ходу сезона «Ливерпуль» стал победителем Суперкубка Европы и клубного чемпионата мира. В сезоне-2018/19 «красные» выиграли Лигу чемпионов.

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