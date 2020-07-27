Юрген Клопп
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В этом году Юрген оставил всех конкурентов далеко позади.
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выиграл еще один приз по итогам сезона-2019/20.
53-летний немец стал лучшим тренером прошедшего сезона Премьер-лиги по версии Ассоциации тренеров Англии и получил кубок имени сэра Алекса Фергюсона.
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- «Ливерпуль» под руководством Клоппа впервые за 30 лет выиграл национальный чемпионат, набрав 99 очков.
- Также по ходу сезона «Ливерпуль» стал победителем Суперкубка Европы и клубного чемпионата мира. В сезоне-2018/19 «красные» выиграли Лигу чемпионов.
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