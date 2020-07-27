Футбол
Чемпионат Англии

Ассоциация тренеров Англии признала Клоппа лучшим коучем сезона. Он получил приз имени Фергюсона

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Юрген Клопп

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через час

В этом году Юрген оставил всех конкурентов далеко позади.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выиграл еще один приз по итогам сезона-2019/20.

53-летний немец стал лучшим тренером прошедшего сезона Премьер-лиги по версии Ассоциации тренеров Англии и получил кубок имени сэра Алекса Фергюсона.

Чемпионат Англии

Клопп: «Титул «Ливерпуля» – один из самых важных моментов в истории мирового футбола»

22/07/2020 В 06:28
  • «Ливерпуль» под руководством Клоппа впервые за 30 лет выиграл национальный чемпионат, набрав 99 очков.
  • Также по ходу сезона «Ливерпуль» стал победителем Суперкубка Европы и клубного чемпионата мира. В сезоне-2018/19 «красные» выиграли Лигу чемпионов.

«Зенит» купил Ловрена, Лаллана нашел новый клуб в АПЛ. Сделки и слухи понедельника

Подписывайся на нас в инстаграме

Чемпионат Англии

Клопп рассказал, когда уйдет на пенсию. Это случится скоро

04/07/2020 В 14:51
Чемпионат Англии

Клопп отреагировал на возможный отъезд Ловрена в «Зенит»

25/07/2020 В 10:38
По теме
ФутболЧемпионат АнглииЛиверпульАлекс ФергюсонБольше
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Прямой Эфир