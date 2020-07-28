Легендарный шотландец не в обиде.

Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон рассказал, как Юрген Клопп разбудил его посреди ночи и сообщил о победе «Ливерпуля» в чемпионате.

Трофей лучшему тренеру Англии назван именем легендарного сэра Алекса. В этом году имя победителя огласил сам Фергюсон – им ожидаемо оказался Юрген Клопп из «Ливерпуля». «Юрген, потрясающе. Мы говорим о том, что «Лидс» провел 16 лет в Чемпионшипе, но «Ливерпуль» – 30 лет без титула, невероятно. Вы полностью заслужили это. Уровень выступлений команды был выдающимся. Твоя личность пронизывает весь клуб. Это был изумительный сезон.

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Я прощаю тебя за то, что разбудил меня в 3:30 ночи, чтобы сообщить, что ты выиграл чемпионат! Спасибо, в любом случае, ты это заслужил. Отлично сработано», – сказал сэр Алекс Sky Sports.

Юрген в ответ вспомнил о первой встрече с Алексом – немец сравнил это с визитом к папе римскому.

«Ливерпуль» под руководством Клоппа впервые за 30 лет выиграл национальный чемпионат, набрав 99 очков.

Мы уже знаем, что ждет «красных» в случае ухода немца:

Первый состав Клоппа в «Ливерпуле». Где они сейчас?

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