Защищает природу и создает альтернативу нефти. Герою «Арсенала» Венгера приписывают миллиарды

Неожиданный бизнес Фламини.

Вы точно помните не самого талантливого, но одновременно надежного опорника Матьё Фламини. Он пришел в «Арсенал» в тот момент, когда команда перестала выигрывать большие трофеи, но зацепил финал Лиги чемпионов и несколько Кубков Англии. Потом уехал в «Милан» к Максу Аллегри, а в 2018-м провел последние матчи в карьере за «Хетафе». Официально он не говорил, что уходит из футбола, но уже в 2015-м стало понятно: игра для него не на первом месте. Хотя тогда Матьё вряд ли предполагал, что будет заканчивать в статусе потенциального миллиардера.

Все началось в 2008 году. 24-летний Фламини только подписал крупный контракт с «Миланом», и на него тут же вышли с предложением об инвестициях. Давний приятель игрока Паскуале Граната поделился идеей создания компании по производству биотоплива, которое со временем заменит нефтяные продукты. У химика уже были планы по синтезу левулиновой кислоты, но вечно не хватало денег.

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Удивительно, не правда? Обычно футболисты выбирают более очевидные сферы: Бекхэм инвестировал в недвижимость, Неймар создал линию одежды, Луи Саа открыл агентство по финансовым консультациям. «Какая к черту нефть?» – подумал бы любой другой, приехав в столицу моды. Но не Фламини. Истинные причины согласия на предложение Гранаты станут известны позже.

Фламини не рассматривал это как большую инвестицию, скорее оказал помощь проекту, который имел перспективу создать вокруг себя глобальный рынок. Об этом замысле игрока не знали даже родные. Он рассказал обо всем спустя семь лет, когда компания на заводе в Казерте впервые в мире успешно синтезировала левулиновую кислоту и начала ее коммерческое производство в США и Нидерландах.

Матьё Фламини участвует в акции за защиту океана Фото: Getty Images

Так была основана компания GF (Granata and Flamini) Biochemicals. Первый занимался наукой, второй вкладывал деньги. Изначальная миссия компании – создать бизнес чистой энергии. Цель – производство альтернатив нефтяным продуктам для облегчения климатического кризиса. Речь про сокращение выбросов углесодержащих соединений, которые, по мнению некоторых ученых, провоцируют природную катастрофу.

«Наши основатели тесно сотрудничали с группой экспертов по химическим веществам на основе биотоплива, чтобы найти устойчивые альтернативы продуктам на основе масла в различных секторах рынка. Вместе они разработали технологию производства, необходимую для этой революции в области химических веществ и биотоплива», – с гордостью сообщила компания в одном из первых пресс-релизов.

Как только Фламини официально подтвердил участие в проекте, первый вопрос, который интересовал всех – для чего ему это нужно. Спустя время он рассказал: «Моя семья из очень маленькой деревни, затерянной в горах посреди Корсики. Зимой там всего 80 человек. Там вас учат жить с природой. С раннего возраста я всегда чувствовал связь с ней. Живя и взрослея у моря, я столкнулся со многими мировыми проблемами, такими как загрязнение воды пластиком. Поэтому я решил создать платформу для управления изменениями».

В 2015 году журнал NME номинировал Фламини на премию человек года, также он получил награду за лучшую инновацию в сфере биотехнологий. Тогда же представительства его компании начали открываться по всему миру, а француз стал объектом интереса крупнейших мировых медиа, интервью с ним вышли в Financial Times и Wall Street Journal. «Мы не обязательно изменим мир, но каждый может повлиять на свое сообщество, делая маленькие вещи. Сложив их вместе, вы сможете добиться больших успехов», – говорил он в одном из них.

В 2016-м французская пресса рассказала, что стоимость активов компании достигла 30 млрд долларов. На несколько дней Матьё стал самым богатым действующим футболистом мира. Однако потом пришлось опровергать статус: «У меня нет 30 миллиардов евро на банковском счете. Фактически, это общая стоимость рынка, куда мы заходим с новыми технологиями. Так что это недоразумение. Все равно что дать одному ресторану ценность всего рынка общественного питания Франции», – отметил он в интервью L'Equipe.

Журналисты предполагают, что сейчас оборот компании составляет около 50 миллионов евро и он быстро растет. Стоимость GF Biochemicals назвать никто не решается, но, если Матьё выйдет из бизнеса, вряд ли он тут же обгонит Роналду, Неймара или Месси по количеству заработанного. Всего в GF Biochemicals работают около 400 человек в разных частях света.

Фламини не останавливается только на этом деле. В 2018-м он основал еще один экостартап вместе с Месутом Озилом. One Unity – бренд экологически чистых препаратов по уходу за кожей.

В ноябре 2019-го француз стал основным докладчиком на конференции в Королевском институте Лондона и выступил с пронзительной речью о зависимости человека от пластика: «Если мы будем ждать, когда правительства и корпорации возьмут инициативу и будут действовать, то ничего хорошего из этого не выйдет. Для нашего естественного мира будет слишком поздно. Каждый может изменить ситуацию – правительства и большой бизнес обязательно прислушаются, если мы будем кричать достаточно громко».

Выступление получилось настолько ярким и убедительным, что в зале, по словам очевидцев, воцарилась тишина. В тот момент вряд ли кто-то подумал, что слова произнес всего лишь бывший футболист. Фламини давно уже так никто не воспринимает.

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