Теперь Жирков в сборной худших чемпионов АПЛ.

Британский таблоид The Sun выпустил символическую сборную худших победителей АПЛ. Наряду с голкипером Пантилимоном-ноунеймом или защитником Бюттнером в сборную включили и Юрия Жиркова, который недолго играл за «Челси».

Логики в выборе состава этой сборной мало, как и во всех подобных символических коллективах, но глупо отрицать, что в Лондоне у левого крайка сборной России не получилось. При этом и считать Жиркова недостаточно хорошим исполнителем для АПЛ тоже нельзя – Юрий, как минимум, заслужил шанс засветиться в Англии.

Чемпионат России Sport24: «Локомотив» пригласит Жиркова 21/07/2020 В 15:42

Жиркова не брали «Локо» и «Спартак», а через пару лет он забил в финале еврокубка

«Кто был самым талантливым футболистом, с которым я играл в России? Жирков. Уже тогда было видно, что его ждет большое будущее. Он мог играть на самом высоком уровне», – эти слова Ивицы Олича можно было бы счесть дежурным комплиментом бывшему одноклубнику, если бы не факты:

Жирков в первый же год выиграл конкуренцию с аргентинцем Осмаром Феррейрой (и это при иностранном тренере);

К 22-м годам взял Кубок УЕФА, чемпионат и Кубок России;

В финалах Кубков УЕФА и России забивал победные мячи;

В том же году уже дебютировал в сборной.

Перед приходом в ЦСКА молодой полузащитник тамбовского «Спартака» проходил смотрины в московском «Локомотиве» и киевском «Динамо» – по разным причинам отказали везде.

«Я дружил с агентом Виктором Халапурдиным, он очень тесно общался с Алексеем Соколовым – большим бизнесменом, который занимался футболом. И его сын Николай тренировался вместе с Юрой. Соколов обратился ко мне: есть в Тамбове хороший мальчик Юра, 1983 года рождения. Куда его ни возят – никому не подходит.

После поездки в Тамбов я пришел к Гинеру и рассказал, что есть очень интересный 20-летний парень. Хорошо, что Гинер мне доверял: «Если ты на самом деле видишь перспективу, давай действовать». Тогда еще недолго работал с ЦСКА, но знал, что не ошибусь. Плюс тамбовский «Спартак» выставил счет в размере 350 тысяч долларов. На тот момент серьезные деньги. Тем более за неизвестного парня, который нигде не играл.

Честно говоря, я думаю, что Соколов обратился ко мне от безысходности. Например, «Динамо» Киев могло легко перевести за Жиркова 50 тысяч, но Суркис сказал: «Какому-то «Тамбову» за какого-то мальчика еще и деньги платить?» Семин с Игнатьевым, по-моему, высказывались примерно в том же духе», – рассказывал в интервью Sports.ru Виктор Панченко, который привел Жиркова в армейский клуб.

Юрий Жирков Фото: Getty Images

«Юра играл под нападающим, сразу бросался в глаза: левша, техничный, дриблинг классный, всегда от него можно было ждать чего-то интересного. Видно, что парень блестящий. Пошли разговоры: те его хотят, эти хотят… Хорошо, что попал в ЦСКА, там как раз был португалец Артур Жорже. Ему за 3,5 миллиона евро купили аргентинца Осмара Феррейру, а он ставил Жиркова за 300 тысяч. Мне тогда рассказывали, что Жорже поддушивали: мы тебе игрока купили за большие деньги, а ты его не ставишь. Возможно, это слухи. Но в любом случае Жорже ставил Юрку, а тот прогрессировал как в русской сказке – не по дням, а по часам», – вспоминал селекционер ЦСКА Сергей Шестаков.

Жорже ушел из клуба в июле 2004-го, но Жирков к тому моменту железно застолбил левый фланг полузащиты, чтобы меньше чем через год с разницей в 11 дней забить два победных мяча.

Номер раз:

Номер два:

«Конкуренции слева у Юры практически не было. Он был настолько силен, что позиция левого полузащитника никогда не вызывала у Газзаева вопросов. Он был спокоен, потому что знал: слева есть очень сильный и стабильный игрок, который еще и постоянно прогрессирует», – это уже слова Ролана Гусева, игравшего с Жирковым.

Ближайшие четыре года (2005-2008) Жирков стабильно попадал в число 33-х лучших игроков чемпионата, а на Евро-2008 гениальное, хотя и не очевидное решение Хиддинка отдать Юрию всю бровку сделало из армейца одну из главных звезд турнира в составе сборной России.

«Жирков – один из самых сильных футболистов, которых я тренировал», – тоже фраза Гуса.

Жирков по пробегу на турнире стал третьим (выше только Семак и Зырянов), вторым по количеству передач на групповом этапе (больше только у Филиппа Лама), попал в символическую сборную Евро-2008 и даже в номинацию на «Золотой мяч», хотя и отнесся к этому своеобразно: «Это несерьезно и даже смешно, потому что там в списке номинантов есть более заслуженные футболисты, которые выигрывали чемпионаты Европы и мира».

Юрий не набрал ни одного голоса на том голосовании (как и Пепе, Ван дер Варт, Бензема и Лука Тони – вполне достойная компания), но все равно стал третьим русским, вошедшим в шорт-лист. В благословенном 2008-м именно Жирков, а не Аршавин стал лучшим игроком года по версии РФС, еженедельника «Футбол», «Советского спорта» и передачи «Футбол России» – крайне респектабельный список по тем временам.

«Придя в ЦСКА, я просил Гинера не продавать никого из игроков, и мы сразу выиграли Суперкубок, – рассказал спустя годы экс-тренер ЦСКА Зико. – Я видел, что эти футболисты необходимы для победы в чемпионате. Увы, летом ушли два лучших игрока – Жирков и Вагнер Лав. Это было ужасно. Два футболиста создавали 80% голов ЦСКА. Особенно важен был Жирков. Он значил для нас, как Месси – для «Барселоны».

Я выпускал Жиркова в атаку и оставлял ему свободу. Очень креативный футболист. Тогда чуть ли не все голы Вагнера происходили при содействии Жиркова. Фундаментальный футболист. Мне Сколари звонил по поводу него. Он тогда возглавлял «Челси». Зимой просочилась информация, что Жирков переедет в Лондон. Сколари сказал мне: «Я не буду его забирать, потому что он очень важен для тебя». Я до сих пор благодарен Луису. В результате Жирков остался еще на полгода – до лета».

Жирков перешел в лондонский клуб за рекордную для русского футболиста сумму – 21 млн евро. Лишь спустя девять лет ее перекроет трансфер за 30 млн евро еще одного армейца Александра Головина в «Монако». Хотя для Юрия все могло сложиться гораздо лучше.

Гвардиола хотел поговорить с Жирковым лично, но Юрий стеснялся незнания языка

Клубные пристрастия в Европе Жирков не скрывал. Еще в 2004-м году Юрий дал большое интервью «МК» с заголовком «Тамбовский волчонок» – как раз после знаменитой бойни в Раменском он смотрелся особенно символично. Там, собственно, 21-летний парень и выделил две любимые команды: «Милан» и «Барселона». Со второй вполне могло получиться.

Из интервью агента Алана Прудникова Sports.ru:

«Предложение от «Барсы» было в июне, недели за две до перехода Юры в «Челси».

Все решил случай. Так получилось, что наши жены из Калининграда, я летел туда из Москвы и обратил внимание на заголовок газеты у мужчины, который сидел напротив. Сейчас точно не вспомню, но там было что-то вроде «Юрий Жирков: «Мечтаю играть за «Барселону». Приземлившись, я позвонил Юре, он находился в отпуске как раз в Калининграде. Я поехал в ресторан, где он был с друзьями, и сразу его спросил: «Барселона» – это правда твоя мечта?» Он сказал «да», и тогда я решил попробовать ее осуществить.

Юрий Жирков против своего будущего клуба, 2004 год Фото: Getty Images

Я позвонил Мехо Кодро, бывшему футболисту «Барселоны», с которым играл мой отец. Кодро связал меня с президентом Жоаном Лапортой, я описал ему ситуацию. Он выслушал и сказал, что решать нужно Гвардиоле. Пока мы с Юрой сидели в ресторане, мне перезвонили из руководства «Барсы» и сказали, что Юра интересен клубу. Пеп лично хочет с ним поговорить. Когда я сказал об этом Юре, он застеснялся и ответил, что не знает языка, ему неудобно.

На следующий день я вылетел на переговоры в Испанию, провел с руководителями клуба несколько встреч. Обсуждалось много деталей: зарплата, уход Сильвиньо в «Манчестер Сити» – как раз открывалась позиция для Юры. Он мог играть ниже или выше Абидаля или по всей бровке. Обсуждали гипотетическую сумму трансфера, нужны были дополнительные средства на сделку, потому что тогда осуществлялся обмен Это’О на Ибрагимовича с доплатой в районе 50 млн евро – очень серьезные деньги. В общем, было очень много деталей и факторов, которые должны были срастись. Но попробовать стоило.

Мне трудно сказать, как Юра отреагировал на такой вариант, потому что он мастер скрывать эмоции. Все это происходило в очень короткий промежуток времени, буквально считанные дни.

Сделка сорвалась, когда «Барселона» прислала официальный запрос в ЦСКА. Но в клубе дали понять, что игрок переходит в «Челси». И тогда спустя 2-3 недели «Барселона» переключилась на Максвелла из «Интера».

Евгений Алдонин вспоминал, что трансфер в Англию не особо воодушевлял Жиркова: «Помню какой-то момент, что Юра не особо был рад переходу в «Челси». У него было большое желание перейти в «Барселону».

Уже оглядываясь назад, понятно, что в «Барсе» заиграть шансов было бы больше: до прихода в 2012-м зацементировавшего позицию Жорди Альбы на левого латераля играли то упомянутый Максвелл, то Эрик Абидаль, которому уже было за 30.

В «Челси» же все пошло не так с самого начала.

Травма, отсутствие практики и проблемы с языком

Практически сразу Жирков получил травму и дебютировал за «Челси» только зимой. Сдвинуть Эшли Коула в его праймовой форме с левого фланга защиты было нереально, в полузащите Флоран Малуда и бразилец Рамирес – тоже суперзвезды. Время Жиркова ограничивалось выходом на замену и второстепенными турнирами. Или матчами типа игры в ЛЧ со «Спартаком», где произошел самый яркий эпизод карьеры Юрия за английский клуб.

«Когда играешь, а потом сажают тебя опять в запас по каким-то причинам, может – были травмы там у меня или просто решение Анчелотти – это меня раздражало. Важна практика – постоянно выходишь в старте и лучше играешь. Психологически становится легче. С этим были проблемы. Проводишь 10 матчей подряд, а потом выздоравливает Лэмпард, и тебя сразу сажают на скамейку. Уже не важно, хорошо ли ты играл. Тебя без объяснений выводят из состава.

Приходил домой, там были бытовые проблемы: заплатить за въезд в центр города и, так как я не говорил хорошо на английском, для меня это было сложно. Вот такие мелочи раздражали, и все переносилось, может быть, и на поле, и в голове откладывалось. Скорее всего, из-за таких проблем пришлось вернуться», – анализировал потом период в «Челси» Юрий.

«Юра Жирков был, наверное, худшим певцом в истории «Челси» – никогда не забуду, как он спел перед нами после перехода. Я на самом деле пошутил, Юра классный парень, но тогда вышла комичная ситуация, – вспоминал Бранислав Иванович. – Он спел «Команда молодости нашей», но поскольку эта песня не веселая, то ребята стали оглядываться и спрашивать друг у друга: что он делает? Мы с Шевченко решили поддержать Юру, и начали аплодировать, но тот же Дрогба, Эссьен, пребывали в легком недоумении. Пришлось Андрею объяснить им, о чем спел Жирков.

Он сильно скучал по России и хотел покинуть «Челси» уже после шести месяцев пребывания в Лондоне. Поэтому, когда он перешел в «Анжи», для меня это не стало сюрпризом».

Юрий Жирков и Владимир Кличко Фото: Getty Images

Пришедший на смену Анчелотти Андре Виллаш-Боаш хотел оставить Жиркова, но тот, похоже, тогда уже мысленно сдался. Роль игрока ротации плюс чужая культура против статуса звезды в керимовском «Анжи» и солидного контракта – выбор в случае с Юрием был очевиден.

«Анжи» быстро разложился на плесень и липовый мед, но Жирков транзитом через «Динамо» оказался в «Зените». К 36 годам он выиграл уже пять трофеев, включая два чемпионства, и поучаствовал в сказочном преображении сборной России на домашнем ЧМ.

С одной стороны – хороший итог карьеры. С другой – обидно, что один из главных игроков лучшего постсоветского поколения до конца не реализовал себя в Европе (как, по сути, и все поколение). Зато из кейса Жиркова можно вывести два правила для новых талантов из многочисленных тамбовов: если есть мечта, то за нее надо бороться.

И открой уже наконец учебник английского.

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