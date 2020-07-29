Бруну Фернандеш
Фото: Getty Images
Кажется, Жозе ревнует к бывшей.
Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью подколол полузащитника «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеша.
«Бруну приехал, был в хорошей форме, играл очень хорошо, улучшил состав «Юнайтед», а также оказался отличным пенальтистом, одним из лучших в мире – у него было штук 20, чтобы забить», – цитирует Жозе журналист Manchester Evening News Рич Фэй.
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- Фернандеш забил шесть пенальти во всех турнирах после перехода в «МЮ» из «Спортинга» в зимнее ТО.
- «Юнайтед» побил рекорд АПЛ по полученным ударам с точки за сезон.
«МЮ» спас сезон одним трансфером. Фернандеш изменил все и дал больше, чем голы и ассисты
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