Кажется, Жозе ревнует к бывшей.

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью подколол полузащитника «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеша.

«Бруну приехал, был в хорошей форме, играл очень хорошо, улучшил состав «Юнайтед», а также оказался отличным пенальтистом, одним из лучших в мире – у него было штук 20, чтобы забить», – цитирует Жозе журналист Manchester Evening News Рич Фэй.

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Фернандеш забил шесть пенальти во всех турнирах после перехода в «МЮ» из «Спортинга» в зимнее ТО.

«Юнайтед» побил рекорд АПЛ по полученным ударам с точки за сезон.

«МЮ» спас сезон одним трансфером. Фернандеш изменил все и дал больше, чем голы и ассисты

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