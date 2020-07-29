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Kicker: Санчо хочет в «Ливерпуль», а не в «МЮ» – Джейдону нужны трофеи

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Джейдон Санчо

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 12 минут

Игрок считает, что в команде Сульшера награды ему не светят.

Вингер дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо предпочитает трансфер в «Ливерпуль» переходу в «МЮ».

«Красным дьяволам» давно приписывают интерес к англичанину, но установленный «Боруссией» ценник в 120 млн евро отпугивает клуб. Кроме того, сам игрок предпочитает другой английский топ – по информации Kicker, Санчо считает, что выиграет больше трофеев с «Ливерпулем» Юргена Клоппа.

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  • Джейдон – самый дорогой футболист топ-5 лиг, рожденный в ХXI веке, по оценке центра спортивных исследований CIES Football Observatory. Англичанин стоит 198,5 млн евро.
  • У Джейдона 17 голов и 17 ассистов в 32 матчах Бундеслиги.

За «Боруссию» играет сын легенды Америки. Он займет место Санчо

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