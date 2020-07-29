Джейдон Санчо
Фото: Getty Images
Игрок считает, что в команде Сульшера награды ему не светят.
Вингер дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо предпочитает трансфер в «Ливерпуль» переходу в «МЮ».
«Красным дьяволам» давно приписывают интерес к англичанину, но установленный «Боруссией» ценник в 120 млн евро отпугивает клуб. Кроме того, сам игрок предпочитает другой английский топ – по информации Kicker, Санчо считает, что выиграет больше трофеев с «Ливерпулем» Юргена Клоппа.
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- Джейдон – самый дорогой футболист топ-5 лиг, рожденный в ХXI веке, по оценке центра спортивных исследований CIES Football Observatory. Англичанин стоит 198,5 млн евро.
- У Джейдона 17 голов и 17 ассистов в 32 матчах Бундеслиги.
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