Игрок считает, что в команде Сульшера награды ему не светят.

Вингер дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо предпочитает трансфер в «Ливерпуль» переходу в «МЮ».

«Красным дьяволам» давно приписывают интерес к англичанину, но установленный «Боруссией» ценник в 120 млн евро отпугивает клуб. Кроме того, сам игрок предпочитает другой английский топ – по информации Kicker, Санчо считает, что выиграет больше трофеев с «Ливерпулем» Юргена Клоппа.

Чемпионат Англии Telegraph: «Боруссия» сделает «МЮ» скидку на Санчо 09/07/2020 В 08:30

Джейдон – самый дорогой футболист топ-5 лиг, рожденный в ХXI веке, по оценке центра спортивных исследований CIES Football Observatory. Англичанин стоит 198,5 млн евро.

У Джейдона 17 голов и 17 ассистов в 32 матчах Бундеслиги.

За «Боруссию» играет сын легенды Америки. Он займет место Санчо

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