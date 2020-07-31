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Der Spiegel: директор «Манчестер Сити» дал ложные показания в CAS

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«Манчестер Сити», стадион «Этихад»

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
31 минут назад

Главная улика – переписка Саймона Пирса с коммерческим директором Etihad Airways.

«Манчестер Сити», возможно, давал ложные показания на апелляции в CAS, после которой клубу разрешили участвовать в еврокубках в ближайшие два сезона.

Информация появилась в распоряжении Der Spiegel. Сообщается, что в суде директор клуба Саймон Пирс умолчал о переписке с коммерческим директором Etihad Airways Питер Баумгартнером.

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Во время дачи показаний Пирс заявил, что не занимался переводами спонсорских денег. «Абсолютное категорическое нет», – сказал он в суде. Источник опровергает это заявление и рассказывает о его переписке с Баумгартнером. «Я перечислил вам недостаточно. Я должен был перевести 91 миллион фунтов стерлингов (100 млн евро), но отправил только 88,5. Так что должен еще 2,5», – написал он в электронном письме от 16 декабря 2013 года.

Сообщается, что по цитатам также видна высокопоставленная позиция Пирса. Он поддерживает контакты с правительственными компаниями Абу-Даби, контролирует финансовые потоки и инструктирует партнеров по бизнесу в Манчестере, когда им нужно отправлять счета-фактуры. Он часто пишет электронные письма не с адреса «Манчестер Сити», а с адреса правительственного агентства Абу-Даби.

«Сити» в ответ назвал расследование Der Spiegel «циничной попыткой публично оспорить дело, которое было тщательно рассмотрено судом».

  • Именно публикация Der Spiegel повлекла первое расследование, после которого УЕФА на два года отстранил «горожан» от еврокубков за нарушение ФФП.
  • CAS оставил от первоначального наказания только денежный штраф.

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