Главная улика – переписка Саймона Пирса с коммерческим директором Etihad Airways.

«Манчестер Сити», возможно, давал ложные показания на апелляции в CAS, после которой клубу разрешили участвовать в еврокубках в ближайшие два сезона.

Информация появилась в распоряжении Der Spiegel. Сообщается, что в суде директор клуба Саймон Пирс умолчал о переписке с коммерческим директором Etihad Airways Питер Баумгартнером.

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Во время дачи показаний Пирс заявил, что не занимался переводами спонсорских денег. «Абсолютное категорическое нет», – сказал он в суде. Источник опровергает это заявление и рассказывает о его переписке с Баумгартнером. «Я перечислил вам недостаточно. Я должен был перевести 91 миллион фунтов стерлингов (100 млн евро), но отправил только 88,5. Так что должен еще 2,5», – написал он в электронном письме от 16 декабря 2013 года.

Сообщается, что по цитатам также видна высокопоставленная позиция Пирса. Он поддерживает контакты с правительственными компаниями Абу-Даби, контролирует финансовые потоки и инструктирует партнеров по бизнесу в Манчестере, когда им нужно отправлять счета-фактуры. Он часто пишет электронные письма не с адреса «Манчестер Сити», а с адреса правительственного агентства Абу-Даби.

«Сити» в ответ назвал расследование Der Spiegel «циничной попыткой публично оспорить дело, которое было тщательно рассмотрено судом».

Именно публикация Der Spiegel повлекла первое расследование, после которого УЕФА на два года отстранил «горожан» от еврокубков за нарушение ФФП.

CAS оставил от первоначального наказания только денежный штраф.

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