Мохаммеду бин Салману перешли бы 80 процентов акций.

Саудиты во главе с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом отказались от покупки «Ньюкасла».

«Мы делаем это с сожалением, так как были воодушевлены и полны решимости инвестировать в великий город Ньюкасл. Мы верили, что вернем клуб на его место в истории. Но в течение непредвиденно затянувшегося процесса срок действия коммерческого соглашения между Инвестиционной группой и владельцами клуба истек.

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Наш инвестиционный тезис не поддержали. Также нужно учитывать отсутствие ясности относительно обстоятельств, при которых начнется следующий сезон, и новых норм, которые возникнут относительно проведения матчей, тренировок и других мероприятий», – цитирует Sky Sports заявление государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии (PIF), PCP Capital Partners и Reuben Brothers.

Саудовский принц возглавляет фонд, после сделки ему должны были перейти 80 процентов акций клуба.

«Ньюкасл» занял в сезоне-2019/20 13-е место.

Будущих владельцев «Ньюкасла» обвиняют в похищениях и убийствах. Они ворвались в АПЛ из-за политики

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