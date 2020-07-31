Мохаммед бин Салман
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Мохаммеду бин Салману перешли бы 80 процентов акций.
Саудиты во главе с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом отказались от покупки «Ньюкасла».
«Мы делаем это с сожалением, так как были воодушевлены и полны решимости инвестировать в великий город Ньюкасл. Мы верили, что вернем клуб на его место в истории. Но в течение непредвиденно затянувшегося процесса срок действия коммерческого соглашения между Инвестиционной группой и владельцами клуба истек.
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Наш инвестиционный тезис не поддержали. Также нужно учитывать отсутствие ясности относительно обстоятельств, при которых начнется следующий сезон, и новых норм, которые возникнут относительно проведения матчей, тренировок и других мероприятий», – цитирует Sky Sports заявление государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии (PIF), PCP Capital Partners и Reuben Brothers.
- Саудовский принц возглавляет фонд, после сделки ему должны были перейти 80 процентов акций клуба.
- «Ньюкасл» занял в сезоне-2019/20 13-е место.
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