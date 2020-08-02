Руни: «Тактика Фергюсона на финалы против «Барселоны» была самоубийством»

Уэйн считает, что «красным дьяволам» стоило сыграть от обороны.

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни рассказал о провальной тактике сэра Алекса Фергюсона, которую он выбрал на финальные матчи Лиги чемпионов против «Барселоны» в 2009 и 2011 годах.

«Для таких клубов, как «Реал», всегда сложно входить в матч с мыслями: «Мы отдадим им мяч». То же самое касается и «Юнайтед». Но мы проиграли два финала Лиги чемпионов, идя ноздря в ноздрю с «Барселоной» Гвардиолы, пытаясь высоко прессинговать и обыгрывать их. Это было самоубийством.

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Помню, как Алекс Фергюсон сказал: «Мы «Манчестер Юнайтед», и мы будем атаковать. Это культура нашего клуба». Тогда я подумал: «Не очень в этом уверен». Думаю, что игроки в глубине души знали, что это неверный подход, ведь мы отошли от того, что принесло нам успех в полуфинале 2008 года. И, конечно же, оба раза нас обыграли. Эти слова про клуб – правда, но потом ты сидишь и думаешь: «Мы проиграли». Для меня нет разницы в том, в каком стиле ты играешь в матчах Лиги чемпионов, если удается побеждать», – написал Руни в колонке для The Times.

В 2009 году «Барселона» обыграла «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:0.

В 2011-м команда сэра Алекса уступила команде Хосепа Гвардиолы со счетом 1:3.

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