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Скоулз закатил вечеринку в районе с высоким уровнем заражения коронавирусом

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Девушки на вечеринке Пола Скоулза

Фото: Other Agency

Автор:Eurosport
3 минут назад

Известный футболист несерьезно относится к здоровью.

Знаменитый в прошлом игрок «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз устроил вечеринку по поводу дня рождения сына Аррона. Внимание к мероприятию проявили полицейские – гулянка прошла в Олдеме, где наблюдается неблагополучная ситуация с коронавирусом.

Полицейские навестили особняк футболиста стоимостью 4 млн евро и провели беседу с хозяином о необходимости соблюдать правила, пишет The Sun.

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На вечеринке Скоулз был в футболке с надписью «Lockdown Live» (Карантин в прямом эфире). Теперь каждый гость вечеринки Скоулза может быть оштрафован на 150 евро.

  • Скоулз всю карьеру провел в «МЮ», забив за клуб 155 мячей в 718 матчах.
  • На счету Пола, который сейчас работает телевизионным экспертом, 66 матчей за сборную Англии.

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ФутболЧемпионат АнглииМанчестер ЮнайтедПол Скоулз
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