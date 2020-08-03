Девушки на вечеринке Пола Скоулза
Фото: Other Agency
Известный футболист несерьезно относится к здоровью.
Знаменитый в прошлом игрок «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз устроил вечеринку по поводу дня рождения сына Аррона. Внимание к мероприятию проявили полицейские – гулянка прошла в Олдеме, где наблюдается неблагополучная ситуация с коронавирусом.
Полицейские навестили особняк футболиста стоимостью 4 млн евро и провели беседу с хозяином о необходимости соблюдать правила, пишет The Sun.
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На вечеринке Скоулз был в футболке с надписью «Lockdown Live» (Карантин в прямом эфире). Теперь каждый гость вечеринки Скоулза может быть оштрафован на 150 евро.
- Скоулз всю карьеру провел в «МЮ», забив за клуб 155 мячей в 718 матчах.
- На счету Пола, который сейчас работает телевизионным экспертом, 66 матчей за сборную Англии.
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