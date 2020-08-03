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В АПЛ будут удалять игроков за умышленный кашель на соперников и судей

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Мэйсон Холгэйт, судья Роберт Мэдли и Роберто Фирмино в матче «Ливерпуль» – «Эвертон»

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 36 минут

Жесткое, но нужное решение.

Английские судьи получили инструкции на счет того, как упреждать и наказывать игроков во время пандемии коронавируса. Футболистов будут удалять за умышленный кашель в адрес соперника и другие провокации.

Правило будет распространяться на все английские лиги, пишет The Independent.

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Королевская прокуратура теперь рассматривает умышленный кашель как потенциальное уголовное преступление. Он будет приравнен к физическому насилию.

  • Сезон-2020/21 в английской Премьер-лиге стартует 12 сентября.
  • Чемпионом прошлого сезона спустя 30 лет стал «Ливерпуль».

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