В АПЛ будут удалять игроков за умышленный кашель на соперников и судей

Мэйсон Холгэйт, судья Роберт Мэдли и Роберто Фирмино в матче «Ливерпуль» – «Эвертон»
Фото: Getty Images
Жесткое, но нужное решение.
Английские судьи получили инструкции на счет того, как упреждать и наказывать игроков во время пандемии коронавируса. Футболистов будут удалять за умышленный кашель в адрес соперника и другие провокации.
Правило будет распространяться на все английские лиги, пишет The Independent.
Чемпионат Англии
Скоулз закатил вечеринку в районе с высоким уровнем заражения коронавирусом
2 ЧАСОВ НАЗАД
Королевская прокуратура теперь рассматривает умышленный кашель как потенциальное уголовное преступление. Он будет приравнен к физическому насилию.
- Сезон-2020/21 в английской Премьер-лиге стартует 12 сентября.
- Чемпионом прошлого сезона спустя 30 лет стал «Ливерпуль».
Скоулз закатил вечеринку в районе с высоким уровнем заражения коронавирусом
Подписывайся на Eurosport.ru Вконтакте
Чемпионат Англии
Руни: «Тактика Фергюсона на финалы против «Барселоны» была самоубийством»
14 ЧАСОВ НАЗАД
Чемпионат Англии
Саудиты во главе с наследным принцем отказались от покупки «Ньюкасла»
31/07/2020 В 06:14
По теме