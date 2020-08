Тренер указал на особенность правильного произношения.

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью пожаловался, что все коверкают его имя.

Amazon Prime готовится к премьере документального фильма о сезоне «Тоттенхэма» под названием All or Nothing. В сети появился очередной тизер – в нем главный тренер клуба Жозе Моуринью объяснил защитнику Яфету Танганге, почему ему важно правильно называть каждого футболиста. «Ненавижу произносить имена футболистов неправильно. Все произносят мое имя неверно. Все зовут меня Хосе, но я не Хосе, я – Жозе», – пожаловался коуч молодому футболисту.

Моуринью занял тренерский пост «шпор» посреди сезона, в ноябре сменив Маурисио Почеттино.

«Тоттенхэм» закончил сезон на шестом месте.

