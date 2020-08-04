Похоже, полузащитник уже не рассчитывает пробиться в основу «Ливерпуля».

Полузащитник «Ливерпуля» Джердан Шачири отлично проводит отпуск – тусуется с друзьями на яхте.

Похоже, игрок не слишком придерживается диеты – коренастый футболист на отдыхе стал еще крупнее. Кроме того, швейцарскому игроку никто не рассказал о пользе солнцезащитного крема – на фото видно, что вингер сурово обгорел.

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«Ливерпуль» – чемпион Англии сезона-2019/20.

Шачири связан с «красными» контрактом до 2023 года, но в прошедшем сезоне АПЛ сыграл лишь семь матчей и забил один мяч.

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