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Шачири на каникулах забыл о диете и креме от солнца – его обгоревший живот впечатляет

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Джердан Шачири

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 39 минут

Похоже, полузащитник уже не рассчитывает пробиться в основу «Ливерпуля».

Полузащитник «Ливерпуля» Джердан Шачири отлично проводит отпуск – тусуется с друзьями на яхте.

Похоже, игрок не слишком придерживается диеты – коренастый футболист на отдыхе стал еще крупнее. Кроме того, швейцарскому игроку никто не рассказал о пользе солнцезащитного крема – на фото видно, что вингер сурово обгорел.

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  • «Ливерпуль» – чемпион Англии сезона-2019/20.
  • Шачири связан с «красными» контрактом до 2023 года, но в прошедшем сезоне АПЛ сыграл лишь семь матчей и забил один мяч.

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