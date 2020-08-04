Джейдон Санчо
Фото: Getty Images
«Манчестер Юнайтед» согласовал все детали с игроком и «Боруссией».
«Манчестер Юнайтед» приблизился к покупке Джейдона Санчо из «Боруссии Дортмунд».
Клуб уладил все формальности с командой и самим игроком – базовая стоимость англичанина составит 100 млн евро, вингер станет самым дорогим футболистом с английским паспортом в истории игры. «Дьяволы» выплатят сумму в течение трех лет, кроме того – еще 20 млн евро предусмотрены в качестве бонусов. По информации The Guardian, «МЮ» уже договорился и с самим футболистом – Санчо будет получать почти 280 тыс евро каждые семь дней по пятилетнему контракту.
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- Санчо – самый дорогой футболист топ-5 лиг, рожденный в ХXI веке, по оценке центра спортивных исследований CIES Football Observatory. Англичанин стоит 198,5 млн евро.
- У Джейдона 17 голов и 17 ассистов в 32 матчах Бундеслиги.
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