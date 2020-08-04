Клуб восполнил потерю Сане.

«Манчестер Сити» объявил о первом летнем подписании – клуб приобрел полузащитника «Валенсии» Феррана Торреса.

20-летний испанец заменит в команде Лероя Сане – немец уехал в «Баварию», и Пепу понадобился новый вингер. По информации BBC, сделка оценивается в 23 млн евро, игрок подписал пятилетнее соглашение. «Каждый хочет играть в атакующих командах, и «Манчестер Сити» – один из самых атакующих коллективов в мире. Я счастлив присоединиться к команде», – цитирует игрока источник.

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Вторым подписанием клуба должен стать защитник «Борнмута» Натан Аке – по информации BBC, сделка уже согласована.

«Горожане» продолжают борьбу за Лигу чемпионов – 7 августа клубу предстоит ответная встреча с «Реалом» после победы со счетом 2:1 на «Бернабеу».

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