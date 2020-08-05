Виллиан
Фото: Getty Images
Новый уровень трансферных слухов.
Нападающий «Челси» Виллиан близок к переходу в лондонский «Арсенал».
Об этом стало известно благодаря скрину PES 2021, который появился в распоряжении The Sun. 31-летний бразилец стоит в футболке «Арсенала» на фоне приветствия «Добро пожаловать на «Эмирейтс». «Арсенал» сотрудничает с разработчиками компьютерной игры.
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- Ранее журналист Фабрицио Романо сообщил, что Виллиан отклонил предложение «Челси» о продлении контракта.
- Бразилец перешел в «Челси» из «Анжи» в 2013 году.
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