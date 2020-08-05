Лаутаро Мартинес
Фото: Getty Images
С такими запросами можно нарваться на очередной штраф от УЕФА.
«Манчестер Сити» намерен сделать еще несколько топ-покупок в летнее трансферное окно.
По информации Sky Sports, Пеп Гвардиола заинтересован в усилении линии обороны: клуб ищет левого и центрального защитников. Наиболее вероятный вариант – Калиду Кулибали из «Наполи».
Чемпионат Англии
Sky Sports: «Сити» составит «Барселоне» конкуренцию в борьбе за Лаутаро
16/07/2020 В 08:58
Также «Сити» планирует приобрести нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса и полузащитника «Атлетико» Жоау Феликса – они заменят Давида Сильву и Серхио Агуэро.
- Мартинесом также долгое время интересуется «Барселона».
- Сезон АПЛ стартует 12 сентября, трансферное окно закроется 5 октября.
- Ранее «Сити» объявил о переходе из «Валенсии» Феррана Торреса.
Подписывайся на Eurosport.ru ВКонтакте
Чемпионат Италии
Бартомеу прокомментировал продвижение трансфера Лаутаро
13/07/2020 В 09:45
Чемпионат Италии
Sport: «Интер» просит с «Барсы» 85 млн евро и Фирпо за Лаутаро
18/06/2020 В 19:17