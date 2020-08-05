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Sky Sports: «Сити» заявил об интересе к Лаутаро, Феликсу и Кулибали

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Лаутаро Мартинес

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 6 минут

С такими запросами можно нарваться на очередной штраф от УЕФА.

«Манчестер Сити» намерен сделать еще несколько топ-покупок в летнее трансферное окно.

По информации Sky Sports, Пеп Гвардиола заинтересован в усилении линии обороны: клуб ищет левого и центрального защитников. Наиболее вероятный вариант – Калиду Кулибали из «Наполи».

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Также «Сити» планирует приобрести нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса и полузащитника «Атлетико» Жоау Феликса – они заменят Давида Сильву и Серхио Агуэро.

  • Мартинесом также долгое время интересуется «Барселона».
  • Сезон АПЛ стартует 12 сентября, трансферное окно закроется 5 октября.
  • Ранее «Сити» объявил о переходе из «Валенсии» Феррана Торреса.

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