Натан Аке
Фото: Getty Images
Клуб приобрел воспитанника «Челси».
«Манчестер Сити» объявил о подписании 25-летнего защитника Натана Аке из «Борнмута».
Клуб нидерландского футболиста вылетел из АПЛ по итогам сезона-2019/20, но игрок останется в высшем дивизионе. Как сообщает Sky Sports, сделка обошлась «горожанам» в 45 млн евро, Аке подписал контракт на пять лет.
Чемпионат Англии
Sky Sports: «Сити» заявил об интересе к Лаутаро, Феликсу и Кулибали
6 ЧАСОВ НАЗАД
«Сити» был лучшей командой в Англии на протяжении последнего десятилетия. Приехать сюда – мечта для меня», – цитирует игрока источник.
- 4 августа клуб объявил о первом летнем подписании – «горожане» купили полузащитника «Валенсии» Торреса.
- Аке – воспитанник академии «Челси». Именно в составе «синих» игрок провел последний год на молодежном уровне и перешел во взрослый футбол.
PES раскрыл новый клуб Виллиана, переход Санчо в «МЮ» на грани срыва. Сделки и слухи среды
Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме
Чемпионат Англии
«Сити» оформил первый трансфер лета – «горожане» купили полузащитника «Валенсии» Торреса
ВЧЕРА В 20:47
Чемпионат Англии
The Guardian: «Сити» близок к покупке защитника «Борнмута» Аке
21/07/2020 В 06:00