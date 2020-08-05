Клуб приобрел воспитанника «Челси».

«Манчестер Сити» объявил о подписании 25-летнего защитника Натана Аке из «Борнмута».

Клуб нидерландского футболиста вылетел из АПЛ по итогам сезона-2019/20, но игрок останется в высшем дивизионе. Как сообщает Sky Sports, сделка обошлась «горожанам» в 45 млн евро, Аке подписал контракт на пять лет.

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«Сити» был лучшей командой в Англии на протяжении последнего десятилетия. Приехать сюда – мечта для меня», – цитирует игрока источник.

4 августа клуб объявил о первом летнем подписании – «горожане» купили полузащитника «Валенсии» Торреса.

Аке – воспитанник академии «Челси». Именно в составе «синих» игрок провел последний год на молодежном уровне и перешел во взрослый футбол.

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