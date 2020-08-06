Парень провел в составе «шмелей» всего три матча.

23-летний нападающий «Уотфорда» Адальберто Пеньяранда покинет клуб после того, как его друг слил в интернет видео с секс-вечеринки с участием футболиста, сообщает CaughtOffside.

«Шмели» приобрели Пеньяранду у «Удинезе» в 2016 году почти за 10 миллионов фунтов, после чего он отыграл лишь три матча в составе клуба. Остальное время игрок провел в арендах в «Гранаде», «Удинезе», «Малаге» и бельгийском клубе «Эйпен».

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В интернет попали кадры, на которых венесуэльский футболист отдыхает в компании целого ряда полуголых женщин. В ближайшее время, по данным CaughtOffside, «Уотфорд» расторгнет контракт с форвардом.

Видео с секс-вечеринки можно посмотреть по ссылке – осторожно, строго 18+.

Контракт Пеньяранды со «шмелями» истекает 30 июня 2023 года.

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