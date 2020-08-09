Немецкий тренер считает чемпионство в Англии одним из лучших моментов в жизни.

Тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился эмоциями после победы в чемпионате Англии. «Красные» досрочно выиграли АПЛ после проигрыша «Манчестер Сити» в матче с «Челси» (1:2), который мерсисайдцы смотрели вместе по телевизору.

«Считал минуты, просто невероятно. Один из лучших футбольных моментов в жизни, который я пережил вне стадиона. Мог видеть лицо каждого игрока. Мы были так напряжены, это уникальный момент.

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Нельзя представить, как ощущается чемпионство до того, как все произойдет. Была чистая радость. Огромное облегчение, а потом я заплакал. Пошел звонить жене. Хотел поговорить с ней, но просто не смог, потому что плакал. Не знал, почему так. Понятия не имел. В жизни никогда не было ситуации, чтобы я просто не мог перестать плакать», – приводит слова Клоппа Goal.com.

Мерсисайдцы стали чемпионами АПЛ спустя 30 лет с момента последнего титула.

Юрген Клопп тренирует «Ливерпуль» четыре года. В прошлом сезоне он впервые выиграл Лигу чемпионов.

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