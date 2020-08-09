Бразилец близок к переходу в «Арсенал».

Бразильский полузащитник Виллиан попрощался с «Челси».

«Прекрасные семь лет. В августе 2013 года, когда я получил предложение от «Челси», был уверен, что именно здесь мне нужно играть. Сегодня я уверен, что это – лучшее решение. Было много счастливых моментов, не обошлось и без грустных. Были трофеи. Очень насыщенный период.

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Тем не менее, помимо трофеев, я многое узнал о себе. Развивался, стал лучше как игрок и человек. С каждой тренировкой, с каждой игрой, с каждой минутой, проведенной в раздевалке, я учился. Благодарен болельщикам «Челси» за то, как тепло они встретили меня на «Стэмфорд Бридж», и за их поддержку на протяжении всего моего времени в клубе.

Была и критика. Это нормально. Важно, что и привязанность, и критика заставляли меня выкладываться на каждой тренировке, в каждой игре, чтобы постоянно совершенствоваться до самой последней минуты в футболке «Челси»! Пришло время двигаться дальше. Я буду скучать по товарищам по команде. Буду скучать по всем сотрудникам клуба, которые относились ко мне как к сыну, буду скучать по болельщикам.

Я ухожу с высоко поднятой головой, со спокойной душой, зная, что я побеждал здесь и старался изо всех сил, выступая в футболке «Челси»! Искренне благодарен всем вам, благословит вас Бог!» – написал бразилец на своей странице в инстаграме.

Согласно информации в английских СМИ, в ближайшие дни Виллиан присоединится к лондонскому «Арсеналу».

В составе «Челси» бразилец дважды выиграл чемпионат Англии, по разу победил в Кубке Англии, Кубке английской Лиги и Лиге Европы.

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