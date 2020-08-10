Константинос Цимикас, «Ливерпуль»
Фото: Eurosport
Юрген Клопп усилил левый фланг обороны.
Левый защитник «Олимпиакоса» Константинос Цимикас перешел в «Ливерпуль».
«Красные» объявили о сделке, но не раскрыли ни деталей контракта, ни суммы трансфера. Даже срок соглашения не уточнили.
Трансферы
Роналду – в «ПСЖ», Пирло выгонит из «Ювентуса» троих, дедлайн «МЮ» по Санчо. Трансферы и слухи дня
ВЧЕРА В 19:20
По данным Transfermarkt, Цимикас, стоивший девять миллионов евро, обошелся англичанам в 13 млн. Грек взял 21-й номер, под которым раньше выступал любимчик «Энфилда» Лукас Лейва.
- Цимикас – воспитанник «Олимпиакоса». За родной клуб он сыграл 86 матчей во всех турнирах и отдал 12 результативных передач. Также на его счету три матча за сборную Греции.
- «Ливерпуль» обратил внимание на Цимикаса после срыва трансфера защитника «Норвича» Джамала Льюиса.
- На Константиноса претендовали «Лестер» и «Локомотив».
Чемпионат Англии
Клопп – о чувствах после победы в АПЛ: «Хотел поговорить с женой, но не смог – плакал»
ВЧЕРА В 11:04
Чемпионат Англии
Шачири на каникулах забыл о диете и креме от солнца – его обгоревший живот впечатляет
04/08/2020 В 16:30