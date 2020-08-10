Юрген Клопп усилил левый фланг обороны.

Левый защитник «Олимпиакоса» Константинос Цимикас перешел в «Ливерпуль».

«Красные» объявили о сделке, но не раскрыли ни деталей контракта, ни суммы трансфера. Даже срок соглашения не уточнили.

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По данным Transfermarkt, Цимикас, стоивший девять миллионов евро, обошелся англичанам в 13 млн. Грек взял 21-й номер, под которым раньше выступал любимчик «Энфилда» Лукас Лейва.

Цимикас – воспитанник «Олимпиакоса». За родной клуб он сыграл 86 матчей во всех турнирах и отдал 12 результативных передач. Также на его счету три матча за сборную Греции.

«Ливерпуль» обратил внимание на Цимикаса после срыва трансфера защитника «Норвича» Джамала Льюиса.

На Константиноса претендовали «Лестер» и «Локомотив».

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