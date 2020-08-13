Футболки нового сезона пользуются популярностью у болельщиков.

Вице-президент Nike Football Apparel Скотт Мэнсон ответил на вопросы Eurosport о новой форме «Ливерпуля», в которую неожиданно прокрался зеленый цвет.

– Было ли это сложным решением – добавить бирюзовый на домашний комплект? Традиционно «Ливерпуль» играл в красно-белой форме, иногда на ней были какие-то золотые элементы. Но никакого зеленого. Лишь один раз в начале 90-х на форме были зеленые элементы. Какой была реакция фанатов?

Чемпионат Англии «Ливерпуль» приобрел защитника «Олимпиакоса» Цимикаса. Он станет сменщиком Робертсона 10/08/2020 В 19:17

– Знаете, это не совсем так. Я имею в виду, что бирюзовый и зеленый – это часть идентичности клуба. Он был частью их идентичности и присутствовал на многих комплектах. Поместить его на домашнее джерси было смелым шагом для нас, но идея в том, что мы хотели отдать дань традициям клуба. Мы хотели, чтобы форма была яркого, сильного красного цвета, но в то же время хотели придать ей современный акцент. Мы считаем, что наша задача – немного продвинуться вперед. Поэтому мы хотели проявить уважение к наследию, но при этом взглянуть на него современным взглядом, и нам кажется, что это действительно хороший элемент, который придаст особую энергию джерси.

– Хорошо. Вы ожидали, что фанаты будут возмущены?

– Мы стараемся создать что-то, что фанаты будут носить часто и с гордостью. Мы увидели и потрясающую реакцию, и позитив, и успех. Фанаты стояли в очередях, джерси сметают в магазинах, и мы уверены, что приняли правильное решение. И таким образом мы побуждаем их двигаться вперед. Знаете, всегда будут настоящие традиционалисты, которые считают, что форма должна быть только красной или красно-белой. Мы хотим помочь клубу быть более прогрессивным и решили поместить все элементы их идентичности на домашнюю форму в первый же год, когда нам удалась над ней поработать.

«Ливерпуль» в сезоне-2019/20 впервые за 30 лет стал чемпионом Англии.

В Лиге чемпионов команда Юргена Клоппа не защитила титул, вылетев в 1/8 финала.

«Милан» представил форму с мотивами Возрождения – все формы топов здесь

Подписывайся на нас ВКонтакте

Трансферы Роналду – в «ПСЖ», Пирло выгонит из «Ювентуса» троих, дедлайн «МЮ» по Санчо. Трансферы и слухи дня 09/08/2020 В 19:20