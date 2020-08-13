Победитель номинации – Хынмин Сон.

В английской Премьер-лиге подвели очередные итоги сезона, выбрав лучший гол прошедшей кампании.

Лучшим забитым мячом был признан гол корейца Хынмин Сона, забитый им в матче «Тоттенхэм» – «Бёрнли». Кореец подхватил мяч у своей штрафной, погнал вперед, по пути обыграл минимум четверых защитников и идеально исполнил буллит.

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В прошедшем сезоне «Тоттенхэм» занял шестое место и квалифицировался в Лигу Европы.

Чемпионом страны стал «Ливерпуль», набравший 99 очков.

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