Жозе Моуринью
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Победитель номинации – Хынмин Сон.
В английской Премьер-лиге подвели очередные итоги сезона, выбрав лучший гол прошедшей кампании.
Лучшим забитым мячом был признан гол корейца Хынмин Сона, забитый им в матче «Тоттенхэм» – «Бёрнли». Кореец подхватил мяч у своей штрафной, погнал вперед, по пути обыграл минимум четверых защитников и идеально исполнил буллит.
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