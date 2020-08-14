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Виллиан перешел в «Арсенал»

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Виллиан в «Арсенале»

Фото: Other Agency

Автор:Eurosport
через минута

Бразилец подписал трехлетний контракт.

Бразильский полузащитник Виллиан присоединился к «Арсеналу».

Об этом сообщает официальный сайт «канониров». Игрок перешел в «Арсенал» из «Челси» на правах свободного агента, его контракт с новым клубом рассчитан на три сезона. Виллиан будет выступать в команде Микеля Артеты под 12-м номером.

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  • До «Челси» Виллиан выступал за «Анжи», «Шахтер» и «Коринтианс».
  • В прошедшем сезоне АПЛ «Челси» занял четвертое место, «Арсенал» – восьмое.
  • В финале Кубка Англии «Арсенал» обыграл «Челси» со счетом 2:1.

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