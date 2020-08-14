По этой номинации не было никаких вопросов.

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд признан лучшим молодым футболистом прошедшего сезона АПЛ.

21-летний англичанин получил приз, который присуждается игроку, не достигшему возраста 23 лет, победившему в голосовании среди группы футбольных экспертов и болельщиков. Помимо Трента, на награду претендовали Джек Грилиш («Астон Вилла»), Мэйсон Гринвуд, Маркус Рэшфорд, Антони Марсьяль (все – «Манчестер Юнайтед»), Дин Хендерсон («Шеффилд Юнайтед»), Мэйсон Маунт и Кристиан Палисик (оба – «Челси»).

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Трент в прошедшем сезоне АПЛ провел 35 матчей, забил четыре мяча и отдал 13 голевых передач.

«Ливерпуль» впервые за 30 лет стал чемпионом Англии.

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