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Де Брёйне признан лучшим игроком АПЛ-2019/20

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Кевин де Брёйне

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через час

Не все призы уходят в «Ливерпуль».

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне признан лучшим игроком чемпионата Англии сезона-2019/20.

29-летний бельгиец обошел Трента Александер-Арнольда, Джордана Хендерсона и Садио Мане из чемпионского «Ливерпуля», Дэнни Ингза из «Саутгемптона», Ника Поупа из «Бёрнли» и Джейми Варди из «Лестера» – лучшего бомбардира английского сезона.

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  • В голосовании по версии журналистов Де Брёйне уступил Хендерсону.
  • «Сити» занял второе место, уступив «Ливерпулю» 18 очков. Кевин в 35 матчах забил 13 мячей и отдал 20 голевых передач.

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