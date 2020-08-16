Кевин де Брёйне
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Не все призы уходят в «Ливерпуль».
Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне признан лучшим игроком чемпионата Англии сезона-2019/20.
29-летний бельгиец обошел Трента Александер-Арнольда, Джордана Хендерсона и Садио Мане из чемпионского «Ливерпуля», Дэнни Ингза из «Саутгемптона», Ника Поупа из «Бёрнли» и Джейми Варди из «Лестера» – лучшего бомбардира английского сезона.
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- В голосовании по версии журналистов Де Брёйне уступил Хендерсону.
- «Сити» занял второе место, уступив «Ливерпулю» 18 очков. Кевин в 35 матчах забил 13 мячей и отдал 20 голевых передач.
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