Кевин нашел причину – это деньги.

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне после вылета из Лиги чемпионов раскритиковал жесткий график матчей.

«Большое число матчей на короткой дистанции не сказывается на нас. Но я опасаюсь насчет будущего. Пройдет полгода, и мы все будем сломлены физически и ментально. Национальным футбольным федерациям, ФИФА и УЕФА нужно обратить на это внимание. Но деньги правят игрой, да. Как футболисты мы можем только следовать этому», – приводит слова 29-летнего Де Брёйне Het Laatste Nieuws.

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