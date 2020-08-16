Еще Айсултан Назарбаев был футбольным чиновником и болел за Месси.

В Лондоне на 30-м году жизни умер внук бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева – Айсултан. Казахстанские медиа сообщили, что смерть была зафиксирована в ночь с 15 на 16 августа, предположительно от остановки сердца.

Айсултан Назарбаев имел связи со спортом – в частности, с футболом. Отец, уже погибший казахстанский политик Рахат Алиев, в детстве отправил его в академию «Рахат Айсалама», затем семья посла переехала в Австрию, и подростка приняла школа «Адмиры Ваккер».

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«Я не хотел играть в футбол, меня интересовали совсем другие вещи. Мой отец заставлял меня играть в футбол. Он привел меня в алматинский клуб «Рахат Айсалама» – там занимались Марк Гурман и другие известные футболисты. Меня туда заставляли ходить», – рассказывал Айсултан о первых шагах в футболе.

Потом он вместе с родителями оказался в Лондоне, и примерно в то же время Роман Абрамович купил «Челси». Слова уже были другими.

Президент «Челси» Роман Абрамович Фото: Getty Images

«Я не очень хотел, но со временем понял и, честно говоря, полюбил футбол. Вот так я и попал в футбольную систему. Как у каждого ребенка, у меня была мечта играть на уровне звезд мирового футбола. Я мечтал играть за рубежом. Я хотел стать первым казахстанским игроком в чемпионатах Испании или Англии. Но... Увы, не получилось, жизнь так сложилась – большая конкуренция.

Когда моего отца назначали заместителем министра иностранных дел, мы вернулись в Астану, где я заканчивал 11-й класс. Честно говоря, тогда я уже не хотел учиться, а хотел играть в футбол. Я был ребенком, и любой бы на моем месте сделал бы так же. Тогда Абрамович купил «Челси», и можно было через русских туда попасть. Я подошел к президенту, долго его умолял, обещал, что хочу быть футболистом. Он на меня смотрит, думает: дурак или нет. «Иди учись», – говорит.

В итоге они связались. Я поехал с отцом, встретился с Романом Абрамовичем. Он сказал: «Это Европа, я не могу воздействовать на систему, на тренеров, вмешиваться в их решения. Если он пройдет селекцию, то да». В академии «Челси» я пробыл два-три месяца. Меня выгнали оттуда. Сказали, что недостаточно хорош. Потом так сложились обстоятельства, что я попал в «Портсмут». Там в юношеской команде я играл по контракту сезон – до 2007 года. Потом так сложились обстоятельства, что мне пришлось закончить карьеру», – вот подробный рассказ Назарбаева-младшего о карьере футболиста.

Его футбольный путь не закончился – в течение семи месяцев он занимал пост вице-президента Федерации футбола Казахстана. Главной обязанностью было налаживание связей с ФИФА, УЕФА и национальными федерациями. Болел Айсултан за «Барселону» и персонально за Лионеля Месси.

Официальная причина смерти пока не называется, но последние годы Айсултана Назарбаева связаны с наркотиками и лечением от наркозависимости. В октябре 2019 года он напал на британского полицейского, получил год тюрьмы условно, штраф и обязательство пройти лечение.

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