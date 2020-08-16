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Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва извинился перед болельщиками «горожан» за неудачное окончание Лиги чемпионов и серебро АПЛ.

«Сезон-2019/20 завершился для нас самым печальным образом. Просим прощения у всех фанатов за этот разочаровывающий год. Единственное, что можем пообещать, – в сезоне-2020/21 будем бороться еще усерднее, чтобы вернуться к титулам, которые так важны для вас, ребята!

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А всех болельщиков «Ливерпуля», которым больше нечего делать, кроме того, чтобы сидеть в твиттере игрока «Ман Сити», мне жаль совсем по другой причине, достаточно грустной. Идите праздновать титулы, найдите девчонку, выпейте пивка с друзьями, книжку почитайте – столько вариантов!» – написал Силва в твиттере.

«Манчестер Сити» занял второе место в чемпионате Англии и уступил победителю 18 очков, а также вылетел в четвертьфинале Лиги чемпионов после поражения от «Лиона» со счетом 1:3.

«Ливерпуль» впервые за 30 лет стал чемпионом страны и пока остается действующим обладателем Кубка чемпионов УЕФА после успеха-2018/19.

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