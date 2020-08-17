Месут даже подписался на счастливого папашу в ответ.

Болельщик лондонского «Арсенала» из США Джек Робинсон в марте 2020 года пообещал назвать ребенка в честь полузащитника Месута Озила. Его условием был ответ немца в твиттере на его сообщение: «Моя жена ждет ребенка и родит в июле. Она сказала, что разрешит назвать малыша Озилом, если ты ответишь, – не подведи».

Месут заметил твит спустя четыре дня и написал: «Заметано! Я не подвел, теперь твоя очередь! Жду свидетельства о рождении в июле».

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Оказалось, что жена Робинсона припозднилась и родила на месяц позже запланированного срока. Кроме того, леди подарила жизнь не мальчику, а девочке. Но Джек уже пообещал всему твиттеру и Месуту, что назовет бэбика в честь немца, отступать было некуда.

17 августа фанат пришел в комменты к исходному посту Озила и отчитался о сдержанном слове. «Договор выполнен, это стоило того. Мара Озил Робинсон – прозвище и #MÖ. Мама и девочка чувствуют себя хорошо. Еще раз спасибо за прекрасные воспоминания на долгие годы», – ответил Робинсон.

«Вау, поверить не могу, что ты правда сделал это, мужик! От всей души поздравляю тебя и семейку, Джек», – отреагировал Озил. Он также взаимно подписался на Робинсона в твиттере.

31-летний немец провел в чемпионате Англии-2019/20 18 матчей, забил один мяч и сделал две результативные передачи.

Месут объявил, что останется в «Арсенале» до конца контракта. Соглашение истечет в июне 2021 года.

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