Ведущие Sky TV Джейми Каррагер и Лаура Вудс перед матчем Премьер-лиги между «Эвертоном» и «Борнмутом»

Лучшая футбольная лига планеты хочет избавиться от посредников.

Английскую Премьер-лигу смотрят в 188 странах мира, даже в Северной Корее. Британцы получают бешеную прибыль от продажи телевизионных прав – основные барыши приносят зарубежные вещатели. Последняя сделка на сезоны 2019 – 2022 принесла АПЛ 9,2 млрд фунтов, и 5 млрд от этой суммы заплатили иностранные телевизионные корпорации.

Сытую жизнь английских клубов нарушил коронавирус. Daily Mail сообщил об отказе китайского вещателя Suning Sports платить 160 млн фунтов за март – азиаты сослались на падение доходов из-за вируса. В результате, Премьер-лига заблокировала переговоры с китайцами по продлению соглашения до 2025 года.

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Оператор на матче АПЛ между «Астон Виллой» и «Кристал Пэлас» Фото: Getty Images

Прецедент очень опасный, учитывая потери, которые уже понесли клубы АПЛ в связи с запретом на посещение матчей болельщиками. К примеру, «Арсенала» был вынужден уволить 55 сотрудников клуба, а чистый долг «Манчестер Юнайтед» за первый квартал года вырос на 127,4 млн фунтов (42%).

Несмотря на возобновление игр в июне, вещатели утверждали, что продукт не соответствует заплаченным деньгам из-за потери атмосферы. Sky и другие внутренние вещатели потребовали скидку и получили ее, но зарубежным партнерам в такой привилегии отказали. Назревает большой скандал, особенно в Китае, трехлетний контракт с которым приносит больше всего денег АПЛ для отдельно взятой страны за пределами Великобритании – 564 млн фунтов.

Месут Озил, «Арсенал» Фото: Getty Images

Существует еще одна угроза для Премьер-лиги – сложные политические отношения между Пекином и Лондоном, испорченные после решения премьер-министра Бориса Джонсона заблокировать участие китайского технологического гиганта Huawei в новой британской сети 5G. Кроме того, китайский посол в Лондоне обвинил Великобританию во вмешательстве во внутренние дела Китая после того, как Джонсон предложил жителям Гонконга стать подданными ее Величества.

В связи с тяжелой ситуацией и низкой платежеспособностью, боссы АПЛ задумались о продаже трансляций подписчикам напрямую. К этому побудил не только коронавирус и другие дестабилизирующие факторы, но и исследование продажи прав в Сингапуре. Местный вещатель Singtel платит британцам 70 млн фунтов за сезон за права на матчи АПЛ, а зарабатывает 175 млн. В связи с этим АПЛ инициировал разработку платформы, с помощью которой болельщики будут покупать игры напрямую.

АПЛ разрабатывает аналог потокового сервиса в стиле Netflix и дала ему название PremFlix. «Премьер-лига должна раздвигать границы, а не обслуживать телевизионные компании. Это классный шанс для лиги не только вернуть себе контроль, но и сделать просмотр футбола более доступным для болельщиков», – убежден генеральный директор лиги Ричард Мастерс.

По оценкам специалистов, PremFlix может приносить АПЛ до 24 млрд фунтов в год и позволит избежать зависимости от телевизионных корпораций.

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