В АПЛ всплеск заражений COVID-19. Боссы лиги возмущены, что игроки разных клубов отдыхали вместе

Новый сезон стартует меньше чем через месяц.

В английской Премьер-лиге зарегистрирован всплеск заражений коронавирусом. В общей сложности COVID-19 диагностирован уже у 12 футболистов из 14 команд.

Об этом сообщает ряд британских СМИ – в частности, Daily Mail. Боссы АПЛ обеспокоены тем фактом, что игроки из разных клубов активно контактировали друг с другом во время отпуска, собираясь для совместного времяпровождения. Есть опасения, что это в итоге приведет еще к большему количеству положительных тестов.

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Daily Mail предоставил несколько фотодоказательств, что футболисты из разных клубов проводили отпуск вместе. В частности, капитан «Астон Виллы» Джек Грилиш был замечен на Ибице в компании девушек и игроков Джеймса Мэддисона («Лестер») и Деле Алли («Тоттенхэм»).

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Старт нового сезона АПЛ намечен на 12 сентября.

Победителем прошлого чемпионата стал «Ливерпуль».

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