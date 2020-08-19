Бывший игрок «Ньюкасла» поддержал позицию Месута Озила.

Нападающий «Башакшехира» Демба Ба высказался о движении Black Lives Matter и о репрессиях в отношении уйгуров со стороны правительства КНР.

«Если бы с движением Black Lives Matter был связан финансовый риск, ничего бы не произошло. «Арсенал» говорил о BLM, но когда речь зашла о жизни уйгуров, «Арсенал» не захотел говорить об этом из-за давления и экономического влияния.

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Когда существует возможность обогатиться, некоторые люди закрывают глаза. Деньги важнее настоящих ценностей. Думаю, клубы сильно давят на игроков, чтобы они не вмешивались, но как можно не делать этого, когда своими глазами видишь несправедливость?» – цитирует Ба BBC.

В 2015-2018 и 2018-2019 гг. Демба выступал за китайский «Шанхай Шеньхуа».

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил в декабре 2019 года затронул тему репрессий в отношении уйгуров в Китае. «Арсенал» в ответ дистанцировался от темы, заявив, что Месут высказал свою личную позицию.

9 сентября 2018-го Human Rights Watch опубликовала доклад о преследованиях мусульманского населения китайского региона Синьцзян: по данным организации, в последние годы там массово и зачастую безосновательно задерживают уйгуров, помещая их в тюрьмы и воспитательные лагеря; за миллионами людей организована постоянная видеослежка.

Как заключает Human Rights Watch, репрессий такого масштаба в Китае не случалось со времен Культурной революции.

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