«Манчестер Юнайтед» объявил о приобретении голландского полузащитника «Аякса» Донни Ван де Бека.
23-летний футболист подписал контракт на 5 лет с возможностью продления еще на год. По данным английских источников, манкунианцы заплатят за Ван де Бека 35 млн евро + 5 млн в качестве бонусов.
«Не могу объяснить, насколько невероятна возможность присоединиться к клубу с такой удивительной историей. Теперь я готов сделать шаг вперед и выступать на высочайшем уровне, и нет более высокого стандарта, чем «Манчестер Юнайтед», – цитирует новичка официальный сайт «красных дьяволов».
- Ван де Бек почти всю карьеру провел в «Аяксе» – он находился в структуре клуба с 2008 года.
- В прошлом сезоне он провел за аяксидов 37 матчей во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал 11 голевых передач.