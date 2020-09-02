23-летний футболист подписал контракт на 5 лет с возможностью продления еще на год. По данным английских источников, манкунианцы заплатят за Ван де Бека 35 млн евро + 5 млн в качестве бонусов.

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«Не могу объяснить, насколько невероятна возможность присоединиться к клубу с такой удивительной историей. Теперь я готов сделать шаг вперед и выступать на высочайшем уровне, и нет более высокого стандарта, чем «Манчестер Юнайтед», – цитирует новичка официальный сайт «красных дьяволов».