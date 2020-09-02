«Манчестер Юнайтед» объявил о приобретении голландского полузащитника «Аякса» Донни Ван де Бека.

23-летний футболист подписал контракт на 5 лет с возможностью продления еще на год. По данным английских источников, манкунианцы заплатят за Ван де Бека 35 млн евро + 5 млн в качестве бонусов.

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«Не могу объяснить, насколько невероятна возможность присоединиться к клубу с такой удивительной историей. Теперь я готов сделать шаг вперед и выступать на высочайшем уровне, и нет более высокого стандарта, чем «Манчестер Юнайтед», – цитирует новичка официальный сайт «красных дьяволов».

  • Ван де Бек почти всю карьеру провел в «Аяксе» – он находился в структуре клуба с 2008 года.
  • В прошлом сезоне он провел за аяксидов 37 матчей во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал 11 голевых передач.

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